Cнігопад у Іспанії заблокував тисячі людей у машинах

Неділя, 07 січня 2018, 17:51

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Сильний сніг в ніч на неділю привів до блокування тисяч водіїв у своїх машинах.

Як повідомляє El Pais, рятувальники всю ніч працювали над допомогою тисячам водіїв, що застрягли на дорогах у регіоні Кастилія і Леон.

Проблема посилилася тим, що іспанці масово поверталися додому з святкування Хрещення. До рятувальної операції було залучено Цивільну гвардію та 150 військових. Члени Червоного Хреста роздавали водіям гарячі напої, ковдри та продукти з високим рівнем енергії.

Попри те, що проблему було усунуто, Цивільна гвардія закликала громадян ретельно спланувати свої подорожі та бути у курсі останніх прогнозів.