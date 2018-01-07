Cнегопад в Испании заблокировал тысячи людей в машинах

Воскресенье, 07 января 2018, 17:51

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Сильный снег в ночь на воскресенье привел к блокированию тысяч водителей в своих машинах.

Как сообщает El Pais, спасатели всю ночь работали над помощью тисячам водителей, застрявших на дорогах в регионе Кастилия и Леон.

Проблема усугубилась тем, что испанцы массово возвращались домой с празднования Крещения. К спасательной операции привлекли Гражданскую гвардию и 150 военных. Члены Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и продукты с высоким уровнем энергии.

Несмотря на то, что проблема была устранена, Гражданская гвардия призвала граждан тщательно спланировать свои путешествия и быть в курсе последних прогнозов.