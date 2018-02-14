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Угорська меншина відмовилася від консультацій щодо мови освіти – міністр

Середа, 14 лютого 2018, 12:20
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Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях щодо мови освіти, які були заплановані на 14 лютого.

Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич на засіданні уряду, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадала про заплановану зустріч із представниками меншини, присвячену пошуку шляхів виходу із кризи, пов’язаної з мовною нормою закону про освіту. "Ми ведемо консультації з угорською громадою. Вже були зустрічі в Берегово, в Ужгороді і в Києві", - нагадала вона.

Наступний раунд мав відбутися 14 лютого, його називали ключовим.

"Сьогодні мали продовжуватися ці консультації, але лідери угорської громади повідомили, що вони не братимуть участі у цих консультаціях через подання депутатів Опозиційного блоку до Конституційного суду", - заявила вона.

Джерела "Європейської правди" в МОН підтвердили, що напередодні запланованих консультацій три з трьох організацій меншин, які опікуються мовним питанням, одночасно повідомили, що не братимуть участі у зустрічі.

"Ми бачимо затягування процесу", - додала міністр.

Як повідомлялося, на цьому тижні Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.

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