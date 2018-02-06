Новий уряд ФРН не змінюватиме політику санкцій щодо РФ – проект коаліційної угоди

Вівторок, 06 лютого 2018, 18:35

Коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на 167-сторінковий проект коаліційної угоди.

Позиція соціал-демократів щодо поступового скасування обмежувальних заходів до повного виконання Мінських угод не знайшла відображення у документі.

"У разі виконання Мінських угод ми готові до скасування санкцій і тільки після цього почнемо відповідний діалог з європейськими партнерами" - йдеться у проекті.

Така позиція не відрізняється від позиції попереднього уряду.

Учасники коаліційних переговорів , як очікується, увечері або вночі мають досягнути остаточної домовленості, чи стане цей документ новою редакцією коаліційної угоди.

Як відомо, політики Соціал-демократичної партії, в тому числі чинний глава МЗС Зігмар Габріель висловлювали ідею про поступове скасування санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод.