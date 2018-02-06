Найти
АКТУАЛЬНО

Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ

Сообщение о приезде чешских политиков в Крым оказалось фейком

Израиль отреагировал на решение Дуды подписать скандальный исторический закон

Президент Польши подпишет скандальный закон об Институте нацпамяти

Рада ответила Польше на скандальный закон: борцы за независимость - не преступники

Соратники Пучдемона обсуждают вариант "символического" президентства - СМИ

Украинцы пытались пересечь польскую границу с купюрами для настольных игр






Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ

Вторник, 06 февраля 2018, 18:35
Версия для печати Комментарии

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.

Позиция социал-демократов по постепенной отмене ограничительных мер до полного выполнения Минских соглашений не нашла отражения в документе.

"В случае выполнения Минских соглашений мы готовы к отмене санкций и только после этого начнем соответствующий диалог с европейскими партнерами", - говорится в проекте.

Такая позиция не отличается от позиции предыдущего правительства.

Участники коалиционных переговоров, как ожидается, вечером или ночью должны достичь окончательной договоренности, станет ли этот документ новой редакцией коалиционного соглашения.

Как известно, политики Социал-демократической партии, в том числе действующий глава МИД Зигмар Габриэль высказывали идею о постепенной отмене санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:47
В Дамаске из минометов обстреляли торговое представительство РФ
19:25
ЕС ожидает принятия Радой закона об экологической оценке, являющегося требованием ассоциации
19:07
В ходе авиаударов в сирийской Гуте погибли 47 человек, ООН призывает к перемирию
19:05
Украина надеется, что решение Конституционного суда Польши "позволит перевернуть страницу"
18:35
Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ
18:15
ЕС предоставляет 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине
18:06
В Финляндии объявили о перестановках в правительстве
17:53
Европарламент решил упростить онлайн-покупки в ЕС
17:47
Еврокомиссия приняла стратегию по Балканам с перспективой расширения
17:38
Сообщение о приезде чешских политиков в Крым оказалось фейком
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Хюг Мингарелли, посол Евросоюза

"Вы не можете потерпеть поражение": откровенная речь посла ЕС в Украине

"Вы не сможете достичь успеха, если большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время на улицах будет больше Porche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, в Париже или в Берлине. Потому что тогда это не страна, тогда это – банановая республика..."

Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Придется создать новую карту Украины": посланник Меркель и Зубко раскрыли планы админреформы

Вице-премьер впервые публично признал, что рано или поздно придется переходить к "принудительному" объединению громад. Особое внимание – нацменьшинствам на Закарпатье. А замороженная из-за "особого статуса ОРДЛО" конституционная реформа может получить новое дыхание...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  