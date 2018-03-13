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Україна видворила студента-поляка, який спалив український герб в каміні

Вівторок, 13 березня 2018, 18:24
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СБУ видворила з України громадянина Польщі, студента одного із вищих навчальних закладів Тернополя, за публічну наругу над стилізованим зображенням Малого Державного Герба України.

Про це інформує прес-служба СБУ в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали.

 
 

"Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що примусово видворили студента за вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті.

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