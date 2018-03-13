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Украина выдворила студента-поляка, который сжег украинский герб в камине

Вторник, 13 марта 2018, 18:24
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СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над стилизованным изображением Малого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, что украшало стену зала.

 
 

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременного несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

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