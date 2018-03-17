Порошенко закликав Ердогана не визнавати результати нелегітимних виборів в Криму

Субота, 17 березня 2018, 12:56

Президент України Петро Порошенко закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана не визнавати результати незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

За даними прес-служби президета України, Порошенко провів телефонну розмову з Ердоганом ввечері 16 березня.

"Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що через чотири роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз, як і раніше, твердо прихильний суверенітету та територіальній цілісності України.

В ЄС підтвердили, що не будуть визнавати вибори президента РФ в незаконно анексованому Криму.