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Порошенко призвал Эрдогана не признавать результаты нелегитимных выборов в Крыму

Суббота, 17 марта 2018, 12:56
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Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не признавать результаты незаконных выборов президента РФ в анексованном Крыму.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

По данным пресс-службы президента Украины, Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом вечером 16 марта.

"Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове", - говорится в сообщении.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, Европейский Союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ЕС подтвердили, что не будут признавать выборы президента РФ в незаконно анексованном Крыму.

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