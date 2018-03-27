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Столтенберг: санкції проти РФ вдарять по її здатності вести розвідку за кордоном

Вівторок, 27 березня 2018, 16:56
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Росія матиме зменшені можливості для ведення своєї розвідувальної діяльності завдяки рішенню про висилку її дипломатів з НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу.

"Рішення про скорочення представництва Росії в НАТО означає зменшення її можливостей у веденні розвідувальної діяльності в рамках Альянсу", - сказав він.

Генсек наголосив, що це крок матиме чіткі наслідки для безвідповідальної поведінки Росії.

"Це чітка відповідь, але це не означає зміну політики НАТО щодо Росії", - наголосив він, нагадавши, що НАТО зберігає свій підхід до РФ, який полягає у стримуванні і діалозі.

Як повідомлялося, НАТО вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом. Загалом число російської місії при НАТО скоротили до 20 осіб.

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави,яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

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