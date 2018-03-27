Столтенберг: санкции против РФ ударят по ее способности вести разведку за рубежом

Вторник, 27 марта 2018, 16:56

У России будет меньше возможностей для ведения своей разведывательной деятельности благодаря решению о высылке ее дипломатов из НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.

"Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что это шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.

"Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России", - отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

Как сообщалось, НАТО решил выслать сразу семь дипломатов российской миссии при Альянсе и отказать в заявках еще трем. В целом число российской миссии при НАТО сократили до 20 человек.

По итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".