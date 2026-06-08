Єврокомісарка з розширення анонсувала візит до Вірменії після перемоги Пашиняна

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала свій візит до Вірменії "якомога скоріше" після того, як на парламентських виборах в країні перемогла партія проєвропейського прем’єра Нікола Пашиняна.

Про це посадовиця написала в X, передає "Європейська правда".

Кос привітала Пашиняна з перемогою його партії "Громадянський договір" на парламентських виборах 7 червня. Єврокомісарка зазначила, що результат голосування підтвердив вибір вірменського народу попри тиск з боку Москви.

"На тлі масштабного тиску та втручання з боку Росії ця перемога ще раз підтверджує вибір вірмен на користь сильної, суверенної та незалежної Вірменії", – написала вона.

Кос заявила, що відвідає країну "якомога скоріше", а також заявила про початок роботи групи ЄС-Вірменія.

"Я приїду до Вірменії якомога швидше – солідарність Європи з Вірменією залишається незмінною. Сьогодні ми також розпочнемо роботу в новій робочій групі ЄС-Вірменія з метою поглиблення нашого партнерства", – написала єврокомісарка.

За попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, партія "Громадянський договір" виграла парламентські вибори у Вірменії з результатом 49,81% голосів виборців.

Сам Пашинян вже заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Вибори відбулися на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.