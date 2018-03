Дипломатов РФ высылают уже 26 стран, будут выдворены 143 человека

26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке наиболее сильного сигнала Кремлю: Россия не может безнаказанно нарушать международные правила", - говорится в сообщении.

Britain and its allies stand shoulder to shoulder in sending the strongest signal to the Kremlin: Russia cannot break international rules with impunity.



⚡️https://t.co/HcnvFC58bq pic.twitter.com/5uJZCrQaRt