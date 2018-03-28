Оман спростив візовий режим для громадян України

Середа, 28 березня 2018, 08:51

Українці, які планують туристичну поїздку до Оману, відтепер можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Для оформлення електронної візи можна скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om.

Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.

При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.

Оман – це невелика країна, розташована на південному сході Аравійського півострова. Оман вважається найбільш світською країною Перської затоки. Тут, наприклад, на відміну від сусідніх, більш консервативних монархій, жінки можуть претендувати на будь-яку роботу - вони працюють водіями таксі, поліцейськими.