Зеркаль: Договір про дружбу з Росією треба розірвати

Четвер, 29 березня 2018, 08:10

Заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль вважає за необхідне розірвати Договір про дружбу між Росією і Україною через грубе порушення Москвою його основних положень.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо НВ".

Зеркаль зазначила, що останнім "брутальним" порушенням було проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Вона також вважає, що в нових реаліях відносин з Росією Україна повинна прийти до укладання подібного договору нового формату для вирішення суперечок між країнами.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Нагадаємо, у січні в Держдумі РФ запропонували денонсувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в частині про визнання кордонів одне одного.

Договір було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.

Згідно зі статтею 40 договору, його укладено терміном на 10 років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Згідно з договором, між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони.