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Зеркаль: Договор о дружбе с Россией должен быть расторгнут

Четверг, 29 марта 2018, 08:10
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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной из-за грубого нарушения Москвой его основных положений.

Об этом она заявила в эфире "Радио НВ".

Зеркаль отметила, что последним "брутальным" нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для разрешения споров между странами.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента о выходе из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Напомним, в январе в Госдуме РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга.

Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

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