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МИД РФ вручает ноту протеста европейским послам из-за высылки дипломатов

Пятница, 30 марта 2018, 13:37
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел России вызывает к себе европейских послов, которым вручает ноту протеста из-за высылки российских дипломатов.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. "дела Скрипалей", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Как известно, уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Среди стран ЕС, которые никоим образом не "наказали" Россию - Австрия, Кипр и Греция.

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