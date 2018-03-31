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У бельгійській провінції Лімбург відкрили нове консульство України

Субота, 31 березня 2018, 12:43
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У бельгійському місті Борглун, провінція Лімбург, відкрили нове почесне консульство України.

Про це повідомило посольство України у Бельгії на своїй сторінці у Facebook.

Офіційне відкриття почесного консульства України у місті Борглун відбулося 29 березня.

 Фото із Facebook-сторінки посольства України у Бельгії 

"Почесний консул України у Бельгії Кріс Бекерс представлятиме інтереси нашої держави у провінції Лімбург, що сприятиме посиленню робочих контактів з компетентними органами місцевої влади, адвокатами, соціальними службами, благодійними фондами, установами та організаціями задля забезпечення всебічного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України на території Бельгії", - заявили у посольстві України.

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