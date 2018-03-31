В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины

Суббота, 31 марта 2018, 12:43

В бельгийском городе Борглун, провинция Лимбург, открыли новое почетное консульство Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.

Официальное открытие почетного консульства Украины в городе Борглун состоялось 29 марта.

Фото с Facebook-страницы посольства Украины в Бельгии

"Почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс будет представлять интересы нашего государства в провинции Лимбург, что будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местной власти, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов физических и юридических лиц Украины на территории Бельгии", - заявили в посольстве Украины.