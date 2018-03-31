Британія розглядає запит РФ про доступ до Юлії Скрипаль

Субота, 31 березня 2018, 14:32

Британський уряд розглядає запит РФ про доступ до Юлії Скрипаль, яка прийшла до свідомості після отруєння нервово-паралітичною речовиною у Солсбері.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми розглядаємо запити на доступ консульських працівників у відповідності з нашими зобов'язаннями з міжнародного і внутрішнього права, включаючи права і побажання Юлія Скрипаль", - заявила представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії в Лондоні.

Нагадаємо, посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

Нещодавно лікарі в госпіталі Солсбері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

Юлія Скрипаль вже може спілкуватися, а також почала самостійно їсти та пити в лікарні.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.