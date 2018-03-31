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Британия рассматривает запрос РФ о доступе к Юлии Скрипаль

Суббота, 31 марта 2018, 14:32
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Британское правительство рассматривает запрос РФ о доступе к Юлии Скрипаль, которая пришла в сознание после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы рассматриваем запросы на доступ консульских работников в соответствии с нашими обязательствами с международного и внутреннего права, включая права и пожелания Юлия Скрипаль", - заявила представительница Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне.

Напомним, посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание после отравления.

Недавно врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.

Юлия Скрипаль уже может общаться, а также начала самостоятельно есть и пить в больнице.

Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

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