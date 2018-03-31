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Ще один американський штат визнав Голодомор в Україні геноцидом

Субота, 31 березня 2018, 14:45
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Американський штат Массачусетс приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу.

Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

Відповідну прокламацію видав губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер.

"Вітаємо рішення штату Массачусетс та дякуємо народу США за солідарність та підтримку у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", - заявили у посольстві.

Повідомляється, що станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

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