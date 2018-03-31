Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Суббота, 31 марта 2018, 14:45

Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Соответствующую прокламацию выдал губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер.

"Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина", - заявили в посольстве.

Сообщается, что по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.