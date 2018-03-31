Росія погрожує відповіддю на перевірку літака "Аерофлоту" в Лондоні

Субота, 31 березня 2018, 15:06

Росія після перевірки літака "Аерофлоту" у Лондоні пригрозила застосувати аналогічні заходи щодо британських авіаперевізників.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Міністерство транспорту РФ.

У відомстві також заявили, що координаційний центр з авіабезпеки направить у Велику Британію запит про причини перевірки російського літака.

"У разі відсутності пояснень російська сторона буде розцінювати дані дії щодо нашого літака як неправомірні, а також залишає за собою можливість аналогічних дій відносно британських авіаперевізників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту".

Посольство Росії у Великій Британії направило британському МЗС ноту з вимогою роз'яснити причини перевірки літака "Аерофлоту" в аеропорті "Хітроу".