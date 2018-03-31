Росія направила Британії ноту через перевірку літака "Аерофлоту"

Субота, 31 березня 2018, 11:26

Посольство Росії у Великій Британії направило британському МЗС ноту з вимогою роз'яснити причини перевірки літака "Аерофлоту" в аеропорті "Хітроу".

Відповідна заява опублікована на сайті російського посольства.

У російському посольстві назвали перевірку літака "грубою провокацією британської влади", зазначивши, що "такого роду речі відбуваються вкрай рідко і є надзвичайними".

"Британці намагалися оглянути літак без присутності екіпажу, що категорично забороняється діючими правилами. Після прибуття в аеропорт співробітника посольства і довгих переговорів вдалося відстояти участь командира корабля в огляді", - повідомили в посольстві.

"Наші спроби оперативно зв'язатися з МЗС Великої Британії з метою з'ясувати причини некоректних дій британських співробітників не призвели до результатів. Посольством направлена нота з вимогою до британської сторони дати роз'яснення у зв'язку з подією", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту".

Поліція Лондона заявила, що в курсі повідомлень, які циркулюють у соціальних медіа про огляд російського літака, однак зазначила, що їхні підрозділи не проводили обшук.

Як відомо, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припинила всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Раніше британська прем'єрка також повідомляла про запровадження посиленних перевірок у Британії приватних рейсів з РФ, посилення перевірок на митниці та заморожування російських державних активів, якщо буде встановлено, що їхні власники загрожують безпеці країни або британським громадянам.