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Сеул відправляє спецпосланців до КНДР на переговори

Неділя, 04 березня 2018, 12:58
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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправляє команду спеціальних посланців, в тому числі главу розвідки Сеула, до КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном та Пхеньяном у питанні денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє AFP.

Відправлення делегації, про яку повідомив офіс Муна в неділю, - наступний крок Сеула після розрядки напруги на Олімпіаді між двома Кореями.

Президент обрав п'ять високопоставлених чиновників, у тому числі радника з національної безпеки та главу розвідки спецпосланцями до Пхеньяна.

Повідомляється, що делегація обговорить створення умов для переговорів між КНДР та США щодо денуклеаризації Корейського півострова та поліпшення відносин між Кореями.

Під час дводенної поїздки делегати зустрінуться з високопоставленими чиновниками КНДР, а потім полетять в США, щоб пояснити Вашингтону результати цих переговорів.

Зазначимо, що минулого тижня президент Південної Кореї, який виступає за діалог з режимом КНДР, заявив, що Вашингтон повинен "знизити поріг для переговорів" з Пхеньяном.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

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