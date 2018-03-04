Сеул отправляет спецпосланников в КНДР на переговоры

Воскресенье, 04 марта 2018, 12:58

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 5 марта отправляет команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает AFP.

Отправка делегации, о которой сообщил офис Муна в воскресенье, - следующий шаг Сеула после разрядки напряжения на Олимпиаде между двумя Кореями.

Президент выбрал пять высокопоставленных чиновников, в том числе советника по национальной безопасности и главу разведки спецпосланниками в Пхеньян.

Сообщается, что делегация обсудит создание условий для переговоров между КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и улучшения отношений между Кореями.

Во время двухдневной поездки делегаты встретятся с высокопоставленными чиновниками КНДР, а потом полетят в США, чтобы объяснить Вашингтону результаты этих переговоров.

Отметим, что на прошлой неделе президент Южной Кореи, который выступает за диалог с режимом КНДР, заявил, что Вашингтон должен "снизить порог для переговоров" с Пхеньяном.

Напомним, недавно Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, включив в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.