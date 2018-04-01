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Італія викликала посла Франції через прикордонний інцидент

Неділя, 01 квітня 2018, 12:16
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Міністерство зовнішніх справ Італії висловило протест Франції у зв'язку з інцидентом, у ході якого французька прикордонна поліція увірвалася в клініку італійського центру допомоги мігрантам. 

Про це повідомляє Reuters.

Громадська організація "Веселка для Африки" заявила, що в п'ятницю, 30 березня, французькі правоохоронці привезли затриманих в Альпах нігерійських мігрантів на залізничний вокзал італійського прикордонного міста Бардонеккії.

Після цього поліцейські увійшли в клініку, розташовану на вокзалі, і провели тест сечі нігерійця, підозрюваного у торгівлі наркотиками.

МЗС Італії повідомило на своєму сайті про виклик французького посла для надання пояснень. 

"Генеральний директор з питань Європейського Союзу Джузеппе Буччіно Грімальді передав рішучий протест від уряду Італії за поведінку французьких митників, яка розглядається як неприйнятна і підкреслив незадоволення відсутністю відповідей на наші запити про роз'яснення", - йдеться у заяві.

Деякі італійські політики назвали інцидент порушенням кордону Італії.

Французька митниця стверджує, що отримала письмову згоду чоловіка на проведення аналізу, і центр також дав дозвіл на це. Згідно з повідомленням французької сторони, тест був негативним.

МЗС Франції раніше заявило, що станція більше доступна французькій поліції, тому що її почали використовувати в гуманітарних цілях.

Французька митниця переконує, що дотримувалась правил і готова до діалогу з італійцями щодо будь-яких правових та оперативних процедур, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Згідно з повідомленням італійського зовнішньополітичного відомства, країни домовилися про зустріч своїх представників для обговорення інциденту і подальшої прикордонної співпраці. 

Нагадаємо, у 2017 році до Італії прибуло найбільше мігрантів і біженців серед усіх країн Євросоюзу – майже 70% від загальної кількості, або понад 119 тисяч.

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