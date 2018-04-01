Италия вызвала посла Франции из-за пограничного инцидента

Воскресенье, 01 апреля 2018, 12:16

Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого французская пограничная полиция ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.

Об этом сообщает Reuters.

Общественная организация "Радуга для Африки" заявила, что в пятницу, 30 марта, французские правоохранители привезли задержанных в Альпах нигерийских мигрантов на железнодорожный вокзал итальянского пограничного города Бардонеккья.

После этого полицейские вошли в клинику, расположенную на вокзале, и провели тест мочи нигерийца, подозреваемого в торговле наркотиками.

Agenti di Confine francesi sono entrati armati nell’ambulatorio gestito a Bardonecchia, costringendo un migrante a un test delle urine e intimidendo un nostro medico e i mediatori e gli avvocati @asgi_it. Le nostre associazioni condannano l’accaduto #MissioneFreedomMountain — R@inbow for Africa (@Rainbow4Africa) 30 березня 2018 р.

МИД Италии сообщило на своем сайте о вызове французского посла для дачи объяснений.

"Генеральный директор по вопросам Европейского Союза Джузеппе Буччино Гримальди передал решительный протест от правительства Италии из-за поведения французских таможенников, которое рассматривается как неприемлемое, и подчеркнул недовольство отсутствием ответов на наши запросы о разъяснении", - говорится в заявлении.

Некоторые итальянские политики назвали инцидент нарушением границы Италии.

Французская таможня утверждает, что получила письменное согласие мужчины на проведение анализа, и центр также дал разрешение на это. Согласно сообщению французской стороны, тест был отрицательным.

МИД Франции ранее заявил, что станция больше не доступна французской полиции, потому что ее начали использовать в гуманитарных целях.

Французская таможня утверждает, что следовала правилам и готова к диалогу с итальянцами относительно любых правовых и оперативных процедур, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Согласно сообщению итальянского внешнеполитического ведомства, страны договорились о встрече своих представителей для обсуждения инцидента и дальнейшего приграничного сотрудничества.

Напомним, в 2017 году в Италию прибыло больше всего мигрантов и беженцев среди всех стран Евросоюза – почти 70% от общего количества, или более 119 тысяч.