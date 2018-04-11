Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в липні в Брюсселі – ЗМІ

Середа, 11 квітня 2018, 09:31

Наступний саміт Україна-ЄС, ймовірно, відбудеться в середині липня в Брюсселі.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Цілком імовірно, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі в середині липня", - написав журналіст.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 квітня 2018 р.

Попередній 19-ий саміт Україна-ЄС відбувся в середині липня минулого року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.

Київ наполягав, щоби в спільній заяві було посилання на фразу з преамбули Угоди про асоціацію про визнання Євросоюзом європейських прагнень України.

ЄС виявився категорично проти. Нідерланди почали вимагати додати в текст нові обмеження європейської мрії України. Гаагу підтримали ще кілька держав, і зрештою перемовини просто розірвали.

Детальніше про конфлікт на минулорічному саміті читайте у статті: "Безперспективний саміт: як Євросоюз заблокував європейську мрію України".