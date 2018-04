Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в липні в Брюсселі – ЗМІ

Наступний саміт Україна-ЄС, ймовірно, відбудеться в середині липня в Брюсселі.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Цілком імовірно, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі в середині липня", - написав журналіст.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July.