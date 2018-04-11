Следующий саммит Украина-ЕС состоится в июле в Брюсселе – СМИ

Среда, 11 апреля 2018, 09:31

Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля в Брюсселе.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 квітня 2018 р.

Предыдущий девятнадцатый саммит Украина-ЕС состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без принятия итогового заявления или совместной декларации.

Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины.

ЕС оказался категорически против. Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто прервали.

Подробнее о конфликте на прошлогоднем саммите читайте в статье: "Бесперспективный саммит: как Евросоюз заблокировал европейскую мечту Украины".