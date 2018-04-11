Знайти
АКТУАЛЬНО

В Алжирі понад 100 людей загинули в катастрофі військового літака

Вибори в Угорщині: стало відомо, скільки осіб проголосували на дільницях в Україні

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в липні в Брюсселі – ЗМІ

США і Росія блокують взаємні спроби розслідувати хіматаку в Сирії

Цукерберг: Facebook перебуває у "гонці озброєнь" з Росією

Сотні закарпатців возили автобусами в Угорщину голосувати за владу – ЗМІ

ЗМІ Угорщини прогнозують, що Сійярто збереже посаду в МЗС






500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії – ВООЗ

Середа, 11 квітня 2018, 12:59
Версія для друку Коментарі

Близько 500 пацієнтів, які цими вихідними були доставлені у медзаклади після нападу на сирійську Думу, мали симптоми, які виникають після впливу на організм токсичних хімічних речовин.

Про це у середу заявила Всесвітня організація охорони здоров’я, посилаючись на своїх партнерів з кластеру охорони здоров’я (Health Cluster).

"Зокрема, спостерігалися ознаки сильного подразнення слизових оболонок, порушення дихання та порушення центральної нервової системи в осіб, які піддалися впливу", - заявили у ВООЗ.

ВООЗ відзначає, що, згідно з повідомленнями, внаслідок атаки загинули понад 70 осіб, які ховалися в підвалах, причому 43 людини загинули внаслідок симптомів, пов'язаних з впливом високотоксичних хімічних речовин.

"ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу в цей район для надання допомоги постраждалим та оцінки впливу на здоров'я", - заявив заступник генерального директора ВООЗ Пітер Салама.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлорину.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила Трампу, що Великій Британії необхідно отримати більше доказів стосовно хімічної атаки режиму Асада.

Москва і Вашингтон у вівторок зупинили спроби один одного розпочати у Раді Безпеки ООН міжнародне розслідування хімічної атаки в Сирії, у якій сьомий рік триває громадянська війна. Росія заперечує хімічну атаку в Сирії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
12:59
500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії – ВООЗ
12:57
Кремль занепокоєний можливим ударом США в Сирії
12:49
У Москві розповіли, скільки розвідників було серед 152 висланих російських дипломатів
12:39
У Сербії розбився військовий літак, пілот загинув
12:37
Глава МЗС Латвії відповів на критику РФ щодо освіти: хай подивляться на себе
12:27
фото
В Алжирі понад 100 людей загинули в катастрофі військового літака
12:24
Рішення щодо ударів в Сирії буде оголошене протягом декількох днів – Макрон
12:09
Вихід Британії з ЄС несе ризик для ірландського питання - Туск
11:42
Клімкін: у Німеччині усвідомлюють аморальність купівлі газу в Росії
11:33
Франція: знову скасовані авіарейси Air France
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Дмитро Тужанський

Сокира мовної війни: Угорщина та Україна не мають втратити шанс на перемир’я

Українсько-угорський діалог перетворився на гру, де програють усі. Компроміс стає все менш реалістичним. Будапешт і надалі вимагає негайної зупинки та скасування мовної норми, а Київ каже, що це неможливо ні юридично, ні політично...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Франція нічого не винна Україні, ми допомагаємо з власної волі": інтерв'ю депутатки з українським корінням

"Я розмовляла з молодими людьми, які інвестували в сільське господарство, і вони спокійно розповідають: "Ось, у мене вкрали 10 гектарів. Але я найняв хлопців. Вони стали навколо поля з автоматами, і ми змогли зібрати урожай..." Розумієте, вони кажуть про це буденно!"


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  