500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії – ВООЗ

Середа, 11 квітня 2018, 12:59

Близько 500 пацієнтів, які цими вихідними були доставлені у медзаклади після нападу на сирійську Думу, мали симптоми, які виникають після впливу на організм токсичних хімічних речовин.

Про це у середу заявила Всесвітня організація охорони здоров’я, посилаючись на своїх партнерів з кластеру охорони здоров’я (Health Cluster).

"Зокрема, спостерігалися ознаки сильного подразнення слизових оболонок, порушення дихання та порушення центральної нервової системи в осіб, які піддалися впливу", - заявили у ВООЗ.

ВООЗ відзначає, що, згідно з повідомленнями, внаслідок атаки загинули понад 70 осіб, які ховалися в підвалах, причому 43 людини загинули внаслідок симптомів, пов'язаних з впливом високотоксичних хімічних речовин.

"ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу в цей район для надання допомоги постраждалим та оцінки впливу на здоров'я", - заявив заступник генерального директора ВООЗ Пітер Салама.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлорину.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила Трампу, що Великій Британії необхідно отримати більше доказів стосовно хімічної атаки режиму Асада.

Москва і Вашингтон у вівторок зупинили спроби один одного розпочати у Раді Безпеки ООН міжнародне розслідування хімічної атаки в Сирії, у якій сьомий рік триває громадянська війна. Росія заперечує хімічну атаку в Сирії.