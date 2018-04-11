США і Росія блокують взаємні спроби розслідувати хіматаку в Сирії

Середа, 11 квітня 2018, 08:17

Москва і Вашингтон у вівторок зупинили спроби один одного розпочати у Раді Безпеки ООН міжнародне розслідування хімічної атаки в Сирії, у якій сьомий рік триває громадянська війна.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці цими вихідними на місто Думу у східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців.

Трамп у вівторок скасував плановану поїздку до Латинської Америки, щоб зосередити увагу на реакції на сирійський інцидент. У понеділок президент США попередив про швидку реакцію, коли відповідальність за напад у Сирії буде встановлена.

У вівторок Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії. Росія наклала вето на текст США. Ще дві резолюції, підготовані Росією, не зібрали необхідної підтримки через вето кількох країн, зокрема США.

Представниця США у Радбезі ООН Ніккі Хейлі заявила, що ухвалення резолюції США було б найменшим, що могла б зробити Рада Безпеки ООН. "Історія зафіксує, що в цей день Росія вирішила захищати монстра, а не сирійський народ", - сказала Хейлі.

Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти Асада та вже 12 разів після початку конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлорину.