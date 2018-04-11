500 человек пострадали от химической атаки в Сирии – ВОЗ

Среда, 11 апреля 2018, 12:59

Около 500 пациентов, которые в эти выходные были доставлены в медучреждения после нападения на сирийскую Думу, имели симптомы, возникающие после воздействия на организм токсичных химических веществ.

Об этом в среду заявила Всемирная организация здравоохранения, ссылаясь на своих партнеров по кластеру здравоохранения (Health Cluster).

"В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушение дыхания и нарушения центральной нервной системы у лиц, подвергшихся воздействию", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ отмечает, что, согласно сообщениям, в результате атаки погибли более 70 человек, прятавшихся в подвалах, причем 43 человека погибли в результате симптомов, связанных с воздействием высокотоксичных химических веществ.

"ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим и оценки влияния на здоровье", - заявил заместитель генерального директора ВОЗ Питер Салама.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Думу погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлорина.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила Трампу, что Великобритании необходимо получить больше доказательств относительно химической атаки режима Асада.

Москва и Вашингтон во вторник остановили попытки друг друга начать в Совете Безопасности ООН международное расследование химической атаки в Сирии, в которой седьмой год продолжается гражданская война. Россия отрицает химическую атаку в Сирии.