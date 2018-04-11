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Хіматака в Сирії: Британія хоче доказів, перш ніж завдавати військового удару

Середа, 11 квітня 2018, 08:40
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Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей у вівторок заявила президенту США Дональду Трампу, що Великій Британії необхідно отримати більше доказів стосовно хімічної атаки режиму Асада для того, щоб приєднатися до нанесення удару по Сирії.

Про це повідомляє британське видання The Times.

За даними видання, Мей відмовилася від швидкого реагування у той час, як інспектори Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) готуються відвідати передмістя Дамаска, де від ймовірної хімічної атаки цими вихідними загинули десятки людей.

Тереза Мей напередодні провела засідання Ради національної безпеки в Лондоні і вперше поспілкувалась з Трампом і Макроном з моменту хіматаки в Сирії.

Видання зазначає, що Дональд Трамп не просив її приєднатися до військових дій. В офісі британської прем’єрки за підсумками телефонної розмови з Трампом повідомили, що міжнародне співтовариство "має відповісти".

"Вони (Трамп і Мей – Ред.) зійшлися на тому, що повідомлення про хімічну атаку в Сирії гідні засудження, і якщо вони підтвердяться, то вони є черговим доказом обурливої жорстокості режиму Асада щодо власного народу і повної зневаги його юридичних зобов'язаннь щодо незастосування подібної зброї", - повідомили в британському уряді.

Раніше Мей відмовилась відповідати на запитання, чи готова Велика Британія приєднатися до воєнних дій проти режиму Асада. "Те, що ми зараз негайно робимо із нашими союзниками – це оцінка подій, що трапилися", - пояснила вона.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлорину.

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