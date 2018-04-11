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Авіакатастрофа в Алжирі: загинули 257 людей

Середа, 11 квітня 2018, 14:01
оновлено
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Щонайменше 257 людей загинули в результаті катастрофи військового літака в Алжирі.

Про це повідомляє Algerie24.

"Кількість загиблих зросла до 247 пасажирів і 10 членів екіпажу" - повідомили в Міноборони Алжиру.

Раніше повідомлялося про щонайменше 105 загиблих.

У числі загиблих - 26 членів підтримуваного Алжиром Фронту Polisario, що домагається незалежності Західної Сахари, яку Марокко вважає своєю невід'ємною частиною.

Як повідомлялося, алжирський військовий літак Іл-76 з понад 200 солдатами розбився поблизу військової бази Буфарік за 30 км від столиці країни.

Літак прямував до міста Бечан на південному заході країни. Катастрофа сталася через декілька хвилин після зльоту з військового аеродрому.

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