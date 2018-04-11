Авіакатастрофа в Алжирі: загинули 257 людей

Щонайменше 257 людей загинули в результаті катастрофи військового літака в Алжирі.
Про це повідомляє Algerie24.
"Кількість загиблих зросла до 247 пасажирів і 10 членів екіпажу" - повідомили в Міноборони Алжиру.
Раніше повідомлялося про щонайменше 105 загиблих.
У числі загиблих - 26 членів підтримуваного Алжиром Фронту Polisario, що домагається незалежності Західної Сахари, яку Марокко вважає своєю невід'ємною частиною.
Як повідомлялося, алжирський військовий літак Іл-76 з понад 200 солдатами розбився поблизу військової бази Буфарік за 30 км від столиці країни.
Літак прямував до міста Бечан на південному заході країни. Катастрофа сталася через декілька хвилин після зльоту з військового аеродрому.