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Авиакатастрофа в Алжире: погибли 257 людей

Среда, 11 апреля 2018, 14:01
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По меньшей мере 257 людей погибли в результате катастрофы военного самолета в Алжире.

Об этом сообщает Algerie24.

"Количество погибших возросло до 247 пассажиров и 10 членов экипажа", - сообщили в Минобороны Алжира.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 105 погибших.

В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта Polisario, что добивается независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

Как сообщалось, алжирский военный самолет Ил-76 с более 200 солдатами разбился около военной базы Буфарік за 30 км от столицы страны.

Самолет направлялся в город Бечан на юго-западе страны. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета с военного аэродрома.

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