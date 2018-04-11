Авиакатастрофа в Алжире: погибли 257 людей

По меньшей мере 257 людей погибли в результате катастрофы военного самолета в Алжире.
Об этом сообщает Algerie24.
"Количество погибших возросло до 247 пассажиров и 10 членов экипажа", - сообщили в Минобороны Алжира.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 105 погибших.
В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта Polisario, что добивается независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.
Как сообщалось, алжирский военный самолет Ил-76 с более 200 солдатами разбился около военной базы Буфарік за 30 км от столицы страны.
Самолет направлялся в город Бечан на юго-западе страны. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета с военного аэродрома.