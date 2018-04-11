В італійському Венето ухвалили резолюцію із закликом зняти санкції з РФ

Регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію з закликом до уряду і ЄС скасувати санкції проти Росії.
Про це повідомляє агентство ANSA.
За резолюцію під назвою "Російське чи венеційське ембарго" проголосували 36 радників, проти були вісім, двоє утримались.
У резолюції йдеться про те, що санкції проти Росії завдають значних збитків економіці Венето.
Автори резолюції висловлюють заклопотаність у зв'язку з тим, що санкції справили значний негативний вплив на всю виробничу систему Венето, призвівши до різкого зниження експорту, і закликають уряд і парламент Італії, а також ЄС скасувати санкції.
Нагадаємо, в 2016 році рада Венето підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії. Після цього подібні резолюції прийняли і кілька інших регіонів Італії.