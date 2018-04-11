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В итальянском Венето приняли резолюцию с призывом снять санкции с РФ

Среда, 11 апреля 2018, 17:24
Версия для печати Комментарии

Региональный совет Венето – северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – поддержал резолюцию c призывом к правительству и ЕС отменить санкции против России.

Об этом сообщает агентство ANSA.

За резолюцию под названием "Российское или венецианское эмбарго" проголосовали 36 советников, против были восемь, двое воздержались.

В резолюции говорится о том, что санкции против России наносят значительный ущерб экономике Венето.

Авторы резолюции выражают озабоченность в связи с тем, что санкции оказали значительное негативное влияние на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта, и призывают правительство и парламент Италии, а также ЕС отменить санкции.

Напомним, в 2016 году совет Венето поддержал резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России. После этого подобные резолюции приняли и несколько других регионов Италии.

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