Захід перейшов Рубікон у ставленні до Росії – віце-прем’єр

Четвер, 12 квітня 2018, 19:15

Після хімічної атаки у Великій Британії ставлення Заходу до РФ неповоротно змінилося.

Про це заявила віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у виступі на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Справа Скрипаля стала своєрідним остаточним Рубіконом для Заходу щодо Росії", - заявила вона.

На думку Климпуш-Цинцадзе, головним наслідком хімічної атаки стало те, що Західний світ усвідомив реальність. "Саме після цього усім стало очевидно, що для кремлівського режиму немає межі, якої він не буде здатен перейти", - зауважила вона.

Віце-прем’єр нагадала, що атака Росії на західний світ здійснюється одночасно за багатьма напрямками, при чому дії РФ "точно містять ознаки акту війни".

"Немає жодної великої демократії світу, яка не була би уражена внаслідок російської атаки за останні роки", - додала вона.

"Домовитися з Росією не вдасться, доки там повністю не зміниться політичний устрій і доки повністю не зміниться політика Росії", - підкреслила віце-прем’єр, зауваживши, що саме зараз лідери західних країн почали це усвідомлювати останнім часом.