Запад перешел Рубикон в отношении к России - вице-премьер

Четверг, 12 апреля 2018, 19:15

После химической атаки в Великобритании отношение Запада к РФ невозвратно изменилось.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в выступлении на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Дело Скрипаля стало своеобразным окончательным Рубиконом для Запада в отношении России", - заявила она.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, главным следствием химической атаки стало то, что западный мир осознал реальность. "Именно после этого всем стало очевидно, что для кремлевского режима нет предела, которого он не будет способен перейти", - отметила она.

Вице-премьер напомнила, что атака России на западный мир осуществляется одновременно по многим направлениям, причем действия РФ "точно содержат признаки акта войны".

"Нет ни одной крупной демократии мира, которая не была бы поражена вследствие российской атаки за последние годы", - добавила она.

"Договориться с Россией не удастся, пока там полностью не изменится политическое устройство и пока полностью не изменится политика России", - подчеркнула вице-премьер, отметив, что именно сейчас лидеры западных стран начали это осознавать последнее время.