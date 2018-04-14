Удари в Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії - Мей

Субота, 14 квітня 2018, 11:51

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей впевнена, що удари по Сирії "абсолютно в національних інтересах країни".

Про це вона заявила на прес-конференції в Лондоні, повідомляє ВВС.

За словами Мей, було вжито заходів щодо зміцнення міжнародних норм проти використання хімічної зброї.

"Ці удари стосуються стримування варварського використання хімічної зброї в Сирії і за її межами", - сказала вона.

Мей додала, що використання "нервово-паралітичної речовини на вулицях Британії є частиною систематичної схеми ігнорування цих норм".

"Використання нервово-паралітичних речовин на вулицях Британії було частиною картини нехтування цими нормами. Удари також дають чіткий сигнал усім, хто вважає, що вони можуть безкарно використовувати хімічну зброю", - сказала Мей.

Як відомо, британська влада звинувачує Росію у використанні отруйної речовини "Новічок" у місті Солсбері для спроби вбивства колишньго російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.