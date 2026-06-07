У комуністів Молдови змінився "вічний" лідер партії

У Партії комуністів Молдови вперше за час її існування змінився лідер – після того, як понад 30 років політсилу очолював Владімір Воронін.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У суботу 6 червня на з’їзді ПКРМ комуністи проголосували за призначення новим лідером партії депутатки Діани Караман, а Владімір Воронін, який очолював політсилу понад 30 років, відтепер є почесним головою.

На з’їзді затвердили нову редакцію програми та внесли зміни до статуту – щоб створити посаду "почесного голови" для Вороніна.

Політик – 1941 року народження, у травні йому виповнилося 85 років.

Воронін входив до різних владних структур Молдови ще за радянських часів. У 2001 – 2009 роках він обіймав посаду президента Молдови, комуністи тоді були керівною політсилою.

На парламентських виборах 2019 року комуністи отримали найгірший результат в історії та не здолали прохідний бар’єр, а у 2021 році пройшли до парламенту Молдови у блоці з Партією соціалістів Ігоря Додона та отримали 10 мандатів. У 2025 році комуністи брали участь у парламентських виборах знову у блоці з Додоном і зараз мають 8 мандатів.