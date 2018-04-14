Єврокомісія визнала Туреччину не готовою до вступу в ЄС - ЗМІ

Субота, 14 квітня 2018, 17:50

Європейська комісія вважає незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо ситуації в Туреччині, який буде опублікований у вівторок, повідомляє Welt.

Єврокомісії відзначила у документі серйозний відкат Туреччини у сфері верховенства закону, свободи слова і незалежності судової системи.

"Туреччина зробила великі кроки в напрямку від ЄС", - зазначається в документі.

Наголошується, що за нинішніх обставин не передбачено планів про відкриття нових глав на переговорах про вступ з Туреччиною.

Для виправлення ситуації Єврокомісія закликає Туреччину в першу чергу ліквідувати надзвичайний стан, введений після спроби державного перевороту в 2016 році. Крім того, необхідно покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади у політичній системі, включаючи необхідність поглибленої співпраці з Радою Європи.

Єврокомісія констатує "серйозний рецидив в області правосуддя, реформі державного управління, основних прав і свободи слова". Крім того, прогнозуються подальші рецидиви "в зростаючій кількості в інших сферах".

Брюссель похвалив Туреччину тільки за "просунуту ринкову економіку". Крім того, відзначається, що Туреччина зробила "видатні зусилля" для прийому понад більш ніж чотирьох мільйонів біженців.

Нагадаємо, Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року.

Президент Раджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв, що членство в ЄС залишається стратегічною метою для Туреччини, й уряд має намір продовжити переговори про вступ.