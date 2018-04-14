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Еврокомиссия признала Турцию не готовой к вступлению в ЕС - СМИ

Суббота, 14 апреля 2018, 17:50
Версия для печати Комментарии

Европейская комиссия считает неудовлетворительным степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по ситуации в Турции, который будет опубликован во вторник, сообщает Welt.

Еврокомиссии отметила в документе серьезный откат Турции в сфере верховенства закона, свободы слова и независимости судебной системы.

"Турция сделала большие шаги в направлении от ЕС", - отмечается в документе.

Отмечается, что в нынешних обстоятельствах не предусмотрено планов об открытии новых глав на переговорах о вступлении с Турцией.

Для исправления ситуации Еврокомиссия призывает Турцию в первую очередь ликвидировать чрезвычайное положение, введенное после попытки государственного переворота в 2016 году. Кроме того, необходимо положить конец ослаблению эффективного разделения властей в политической системе, включая необходимость углубленного сотрудничества с Советом Европы.

Еврокомиссия констатирует "серьезный рецидив в области правосудия, реформе государственного управления, основных прав и свободы слова". Кроме того, прогнозируются дальнейшие рецидивы "в возрастающем количестве в других сферах".

Брюссель похвалил Турцию только за "продвинутую рыночную экономику". Кроме того, отмечается, что Турция сделала "выдающиеся усилия" для приема более четырех миллионов беженцев.

Напомним, Турция получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 1999 года.

Президент Раджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что членство в ЕС остается стратегической целью для Турции, и правительство намерено продолжить переговоры о вступлении.

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