В Угорщині оприлюднено список "найманців Сороса"

Неділя, 15 квітня 2018, 13:14

Проурядовий угорський тижневик "Figyelő" опублікував список противників прем’єр-міністра Віктора Орбана у статті "Люди спекулянта".

Як пише index.hu, цих людей було названо "найманцями американського мільярдера Джорджа Сороса".

У перелік попало біля 200 осіб. Серед них дослідники Центральноєвропейського університету CEU, який фінансується фондом Джорджа Сороса. Список також включає співробітників ряду громадських організацій, у тому числі - Гельсінського комітету, а також низку журналістів, які виявлені випадки зловживання безпосереднього оточення прем’єр-міністра. Також у списку є економісти, які критикують політику нинішнього уряду Угорщини.

Видання цитує слова ректору Михайла Ігнатьєва, на думку якого, така публікація є "скандальною спробою залякування, створюючи загрозу для всієї академічної спільноти Угорщини".

Видання переконано. Що публікація цього списку не є ініціативою окремих прихильників Орбана. Видання належить історику Марії Шмідт, яку називають однім із ідеологів курсу правлячої партії.

Публікація зівпала із масштабним мітингом опонентів чинної влади в столиці Угорщини - біля 100 тис протестувальників вимогали перерахунку голосів на парламентських виборах.