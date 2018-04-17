Сирія заявила про збиті над авіабазою в Хомсі ракети

Вівторок, 17 квітня 2018, 08:48

ВПС Сирії збили в районі міста Хомс ракети, які начебто були націлені на авіабазу сирійського режиму.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на повідомлення державного сирійського телебачення.

Сирійське телебачення не надало деталей інциденту і не повідомило, хто стоїть за нападом, однак назвало його "агресією".

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в районі авіабази Шайрат, а також поблизу Дамаска, де розташовані дві авіабази, було чути звуки вибухів. За даними спостерігачів, ракети не влучили в авіабази.

За повідомленнями окремих ЗМІ, напад вчинив Ізраїль. Речник Армії оборони Ізраїлю у свою чергу заявив, що "не знає про цей інцидент".

Речниця Пентагону також заявила, що США і сили коаліції не проводили операції у зазначеному районі.

База Шайрат була атакована ракетами "Томагавк" у квітні минулого року через ймовірне використання силами сирійського режиму хімічної зброї в провінції Ідліб.