Росія відправила до Сирії бойовий корабель з вантажем військової техніки

Понеділок, 16 квітня 2018, 20:13

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Російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту увійшов в акваторію Середземного моря і вирушив до Сирії.

Про це повідомило турецьке видання Dogan.

Корабель прямує в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

Відзначається, що при проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК були помічені військові, що охороняють російську техніку.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 квітня 2018 р.

Видання Bosphorus Observer, що відстежує пересування корабелів в Босфорі, опублікувало в Twitter фото військової техніки на палубі корабля.

Відзначається, що судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".