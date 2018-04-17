У Молдові затримали придністровських "інструкторів" бойовиків на Донбасі

Молдовські правоохоронці в рамках співпраці з українськими спецслужбами затримали "інструкторів" з невизнаного Придністров'я, які співпрацювали з проросійськими бойовиками на сході України.
Про це заявив посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, передає УНІАН.
"Останнім часом відзначається дуже високий рівень діалогу між Молдовою і Україною. Це дуже сприяє тісній міжвідомчій взаємодії як представників прикордонних і митних служб наших країн, так і представників спеціальних органів наших країн. І не секрет, що ці так звані "інструктори" були затримані - деякі з них, і на території кишинівського аеропорту, і в інших пунктах, а далі - згідно з нашим законодавством", - сказав Болбочан.
При цьому він не уточнив кількість затриманих осіб і наскільки часто трапляються одібні затримання.
Раніше неодноразово повідомлялося про затримання у Молдові причетних до війни на Донбасі.
Нагадаємо, житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ, організував підпал Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді.