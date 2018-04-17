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У Молдові затримали придністровських "інструкторів" бойовиків на Донбасі

Вівторок, 17 квітня 2018, 13:39
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Молдовські правоохоронці в рамках співпраці з українськими спецслужбами затримали "інструкторів" з невизнаного Придністров'я, які співпрацювали з проросійськими бойовиками на сході України.

Про це заявив посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, передає УНІАН.

"Останнім часом відзначається дуже високий рівень діалогу між Молдовою і Україною. Це дуже сприяє тісній міжвідомчій взаємодії як представників прикордонних і митних служб наших країн, так і представників спеціальних органів наших країн. І не секрет, що ці так звані "інструктори" були затримані - деякі з них, і на території кишинівського аеропорту, і в інших пунктах, а далі - згідно з нашим законодавством", - сказав Болбочан.

При цьому він не уточнив кількість затриманих осіб і наскільки часто трапляються одібні затримання.

Раніше неодноразово повідомлялося про затримання у Молдові причетних до війни на Донбасі.

Нагадаємо, житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ, організував підпал Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

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