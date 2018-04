46 депутатов Европарламента подписали письмо о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018

46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России", - написал Джозвяк.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1